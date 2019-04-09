Где в Туле заменят лифты в 2019 году
В 2019 году в тульских домах заменят 231 лифт в 65 МКД. В настоящее время в многоквартирных домах, расположенных на территории МО г. Тула, эксплуатируется 2311 лифтов, из них 1396 лифтов отработали назначенный срок службы – 25 лет.
"Комсомолка" публикует список домов, в котороых проведут работы в 2019 году:
пр-т Ленина, д.147, корп. 3;
ул. Демидовская, д. 74;
ул. Макаренко, д.15, корп. 4;
ул. Курковая, д. 9;
ул. Галкина, д.25;
ул. М. Горького, д.10;
ул. Максимовского, д. 8;
ул. Академика Обручева, д.5;
ул. Галкина, д.20;
ул. Арсенальная, д. 24;
ул. Майская, д.2;
ул. Плеханова, д. 141, корп. 2;
ул. Волкова, д. 3, корп. 4;
ул. Бондаренко, д.9;
ул. Галкина, д.23;
ул. Галкина, д.22;
ул. Галкина, д.19;
ул. Галкина, д.11;
ул. М. Горького, д. 15;
ул. Металлургов, д.86;
ул. Металлургов, д.49а;
ул. Максимовского, д. 10;
ул. Н. Руднева, д.27;
пр. Ленина, д.149;
ул. Кутузова, д. 3, корп.1;
ул. Обручева, д.3, корп.2;
18 пр-д, д.89;
18 пр-д, д.87;
ул. Бундурина, д. 40;
ул. Арсенальная, д. 22;
ул. М. Жукова, д.16, корп.2;
п. Косая Гора, ул. Пушкина, д. 9;
ул. М. Жукова, д.16, корп.3;
ул. Вересаева, д.1б;
ул. Литейная, д. 36;
ул. Макаренко, д.13, корп.5;
ул. Майская, д.8;
ул. Луначарского, д. 65;
ул. Бр. Жабровых, д.7;
ул. Майская, д.7;
ул. М. Горького, д. 37;
ул. Вересаева, д.15;
ул. Бондаренко, д.31;
ул. М. Горького, д. 47;
ул. Макаренко, д.19, корп.2;
ул. Демонстрации, д.10;
ул. М. Горького, д. 51;
ул. Металлургов, д.62;
ул. Демонстрации, д.12;
ул. Октябрьская, д. 97;
ул. Октябрьская, д.87;
ул. Галкина, д.9;
ул. Плеханова, д. 132, корп. 2;
ул. Революции, д.20;
ул. Луначарского, д.9;
ул. Ф. Смирнова, д. 1;
ул. Приупская, д.11а;
ул. Ф. Смирнова, д. 3;
ул. Вильямса, д.38
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