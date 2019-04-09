Где в Туле заменят лифты в 2019 году

СЕГОДНЯ 10:03 2019-04-09T10:03:46+03:00

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В 2019 году в тульских домах заменят 231 лифт в 65 МКД. В настоящее время в многоквартирных домах, расположенных на территории МО г. Тула, эксплуатируется 2311 лифтов, из них 1396 лифтов отработали назначенный срок службы – 25 лет.

"Комсомолка" публикует список домов, в котороых проведут работы в 2019 году:

пр-т Ленина, д.147, корп. 3;

ул. Демидовская, д. 74;

ул. Макаренко, д.15, корп. 4;

ул. Курковая, д. 9;

ул. Галкина, д.25;

ул. М. Горького, д.10;

ул. Максимовского, д. 8;

ул. Академика Обручева, д.5;

ул. Галкина, д.20;

ул. Арсенальная, д. 24;

ул. Майская, д.2;

ул. Плеханова, д. 141, корп. 2;

ул. Волкова, д. 3, корп. 4;

ул. Бондаренко, д.9;

ул. Галкина, д.23;

ул. Галкина, д.22;

ул. Галкина, д.19;

ул. Галкина, д.11;

ул. М. Горького, д. 15;

ул. Металлургов, д.86;

ул. Металлургов, д.49а;

ул. Максимовского, д. 10;

ул. Н. Руднева, д.27;

пр. Ленина, д.149;

ул. Кутузова, д. 3, корп.1;

ул. Обручева, д.3, корп.2;

18 пр-д, д.89;

18 пр-д, д.87;

ул. Бундурина, д. 40;

ул. Арсенальная, д. 22;

ул. М. Жукова, д.16, корп.2;

п. Косая Гора, ул. Пушкина, д. 9;

ул. М. Жукова, д.16, корп.3;

ул. Вересаева, д.1б;

ул. Литейная, д. 36;

ул. Макаренко, д.13, корп.5;

ул. Майская, д.8;

ул. Луначарского, д. 65;

ул. Бр. Жабровых, д.7;

ул. Майская, д.7;

ул. М. Горького, д. 37;

ул. Вересаева, д.15;

ул. Бондаренко, д.31;

ул. М. Горького, д. 47;

ул. Макаренко, д.19, корп.2;

ул. Демонстрации, д.10;

ул. М. Горького, д. 51;

ул. Металлургов, д.62;

ул. Демонстрации, д.12;

ул. Октябрьская, д. 97;

ул. Октябрьская, д.87;

ул. Галкина, д.9;

ул. Плеханова, д. 132, корп. 2;

ул. Революции, д.20;

ул. Луначарского, д.9;

ул. Ф. Смирнова, д. 1;

ул. Приупская, д.11а;

ул. Ф. Смирнова, д. 3;

ул. Вильямса, д.38

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