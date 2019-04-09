2019-04-09T10:00:23+03:00
Общество

В тульских домах заменят 231 лифт

Приемка выполненных работ будет осуществляться с участием уполномоченного представителя от собственников
Поделиться:
Изменить размер текста:

В 2019 году в тульских домах заменят 231 лифт в 65 МКД. В настоящее время работы выполняются в 49 МКД (165 лифтов) и ведутся в соответствии с графиком. Заменят лифты до 1 июня.

В 10 МКД строительно-монтажные работы будут начаты в срок до 12 апреля.

Приемка выполненных работ будет осуществляться комиссией с обязательным участием уполномоченного представителя от собственников соответствующего дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Анри Хагуш об игре тульского "Арсенала" с "Уралом": От матча ожидаем только победы
10 апреля в Туле отключат светофоры на трех перекрестках
Вырубленную алею в Центральном парке Тулы засадили новыми деревьями
В Тульской области пенсионер, зарезавший супругу, отправится под суд
В тульском поселке Молодежный цыгане пытались развести пенсионерку на деньги
В Тульской области создадут первый в стране региональный центр управления
В Туле приступили к обработке городских территорий против клещей
В Туле увеличили выпуск муниципального общественного транспорта на линию
В Тульской области мошенница обменяла пенсионерке 24 тысячи рублей на билеты банка приколов
Банк УРАЛСИБ представляет специальное предложение для садоводческих и огороднических товариществ
В Тульской области обнаружили пять водителей, перевозивших пассажиров без лицензии
На дорогах Тульской области к работе приступила мотогруппа Госавтоинспекции
В Туле откроется мотосезон 27 апреля
В Туле памятные места до 1 мая приведут в порядок
В Туле бухгалтер присвоила более 300 тысяч рублей у своих нанимателей
В Туле трамвай и три легковушки перекрыли улицу Тимирязева
В Туле обрабатывают против клещей места массового посещения