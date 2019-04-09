В тульских домах заменят 231 лифт
Приемка выполненных работ будет осуществляться с участием уполномоченного представителя от собственников
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В 2019 году в тульских домах заменят 231 лифт в 65 МКД. В настоящее время работы выполняются в 49 МКД (165 лифтов) и ведутся в соответствии с графиком. Заменят лифты до 1 июня.
В 10 МКД строительно-монтажные работы будут начаты в срок до 12 апреля.
Приемка выполненных работ будет осуществляться комиссией с обязательным участием уполномоченного представителя от собственников соответствующего дома.
ИСТОЧНИК KP.RU