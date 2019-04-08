2019-04-08T17:51:41+03:00
Общество

В Туле заделают более 50 км трещин на дорогах

Работы начаты 7 апреля
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В этом году в Туле заделают более 50 км трещин асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог. Муниципальный контракт на проведение работ был заключен в 2018 году. К заделке трещин в Туле приступили с 7 апреля.

Также в Туле продолжается аварийно-восстановительный ремонт дорожного покрытия с использованием литой асфальтобетонной смеси. С 29 марта по 5 апреля силами 9 бригад отремонтированы 39 участков дорог общей площадью 2657,6 кв. м.

С начала текущего года выполнены работы по ямочному ремонту литым асфальтобетоном на площади более 22 360 квадратных метров.

Аварийно-восстановительный ремонт на территории города ведется по объектам, выявленным в результате объезда улично-дорожной сети, заявкам, поступившим на сервис «Тула – без ям!», а также по обращениям туляков. Заявки от жителей принимаются по телефонам: 30-47-81, 30-73-49.

ИСТОЧНИК KP.RU

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