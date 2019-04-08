СЕГОДНЯ 17:40 2019-04-08T17:43:36+03:00

Работы по нанесению дорожной разметки начнутся в соответствии с погодными условиями

Изменить размер текста: A A

В Туле обновят дорожную разметку. К работам специалисты планируют приступить после 15 апреля.

В этом году на территории Тулы нанесут горизонтальную дорожную разметку на 15 000 кв. м. Работы обойдутся на общую сумму 8 млн рублей.

По нормативам, рекомендуемая среднесуточная температура покрытия при нанесении краски должна быть не ниже +15°С, а при нанесении термопластика - не ниже +10°С. Относительная влажность воздуха должна составлять не более 85 %.

На текущий момент времени среднесуточная температура не соответствует вышеуказанным требованиям.

ИСТОЧНИК KP.RU