2019-04-08T17:43:36+03:00
Общество

В Туле обновят дорожную разметку

Работы по нанесению дорожной разметки начнутся в соответствии с погодными условиями
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Туле обновят дорожную разметку. К работам специалисты планируют приступить после 15 апреля.

В этом году на территории Тулы нанесут горизонтальную дорожную разметку на 15 000 кв. м. Работы обойдутся на общую сумму 8 млн рублей.

По нормативам, рекомендуемая среднесуточная температура покрытия при нанесении краски должна быть не ниже +15°С, а при нанесении термопластика - не ниже +10°С. Относительная влажность воздуха должна составлять не более 85 %.

На текущий момент времени среднесуточная температура не соответствует вышеуказанным требованиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туле заделают более 50 км трещин на дорогах
9 апреля в Туле отключат светофоры на пересечении ул. Рязанской и Городского переулка
С 1 июля такси в Тульской области будут только желтого или белого цвета
Мошенник под видом квартиросъемщика выманил у жительницы Тульской области деньги
В Тульской области пьяный водитель устроил ДТП: пострадали пять человек
Тулячка чуть не спровоцировала аварию на встречке
В Тульской области не поделили дорогу два «ВАЗа»: пострадала 17-летняя девушка
В Туле на пересечении ул. Кирова и Ложевой столкнулись «Chevrolet» и «Mitsubishi»
В Туле на ул. Советской двое грабителей отобрали у мужчины мобильник и деньги
Житель Тульской области заявил об угоне авто, чтобы скрыть ДТП
«Субботняя улитка» очередной раз проехала по Туле
В Туле после зимней спячки проснулись ежи
У жителей тульского поселка Обидимо отключили воду