9 апреля в Туле отключат светофоры на пересечении ул. Рязанской и Городского переулка
Отключение светофоров связано с проведением плановых работ
Фото: Алексей ФОКИН
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9 апреля в Туле отключат светофоры на пересечении ул. Рязанской и Городского переулка, а также на ул. Рязанской, 34 («Спар»). Объекты не будут работать с 9.00 до 17.00.
Отключение светофоров связано с проведением плановых работ специалистами АО «Тульские городские электрические сети». Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.
ИСТОЧНИК KP.RU