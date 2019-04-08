2019-04-08T16:50:58+03:00
Общество

9 апреля в Туле отключат светофоры на пересечении ул. Рязанской и Городского переулка

Отключение светофоров связано с проведением плановых работ
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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9 апреля в Туле отключат светофоры на пересечении ул. Рязанской и Городского переулка, а также на ул. Рязанской, 34 («Спар»). Объекты не будут работать с 9.00 до 17.00.

Отключение светофоров связано с проведением плановых работ специалистами АО «Тульские городские электрические сети». Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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