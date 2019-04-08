2019-04-08T16:43:02+03:00
Общество

С 1 июля такси в Тульской области будут только желтого или белого цвета

1 июля 2019 года вступает в силу закон Тульской области, согласно которому все легковые такси на ее территории должны быть желтого цвета
Мария ВЛАСОВА
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С 1 июля такси в Тульской области будут только желтого или белого цвета. Лицензии на таксомоторную деятельность будут выдаваться только для машин с желтым кузовом.

Разрешения, полученные до 1 июля 2019 года на автомобили белого цвета, будут действительны до истечения срока действия документа.

Такси других цветов с этого времени будут считаться незаконными, а значит, небезопасными.

Получить разрешение на такси можно тремя способами:

- при личном обращении в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области,

- МФЦ,

- через портал Госуслуг - причем выбирая этот способ, можно значительно сэкономить деньги и время. Для заявителя предусмотрена 30-процентная скидка, а документы будут рассмотрены быстрее.

Телефоны для справок: (4872) 24-51-04 (доб. 36-42), 8-920-777-55-99.

ИСТОЧНИК KP.RU

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