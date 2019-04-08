С 1 июля такси в Тульской области будут только желтого или белого цвета
С 1 июля такси в Тульской области будут только желтого или белого цвета. Лицензии на таксомоторную деятельность будут выдаваться только для машин с желтым кузовом.
Разрешения, полученные до 1 июля 2019 года на автомобили белого цвета, будут действительны до истечения срока действия документа.
Такси других цветов с этого времени будут считаться незаконными, а значит, небезопасными.
Получить разрешение на такси можно тремя способами:
- при личном обращении в Министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области,
- МФЦ,
- через портал Госуслуг - причем выбирая этот способ, можно значительно сэкономить деньги и время. Для заявителя предусмотрена 30-процентная скидка, а документы будут рассмотрены быстрее.
Телефоны для справок: (4872) 24-51-04 (доб. 36-42), 8-920-777-55-99.
ИСТОЧНИК KP.RU