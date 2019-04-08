Мошенник под видом квартиросъемщика выманил у жительницы Тульской области деньги

СЕГОДНЯ 15:51 2019-04-08T15:51:43+03:00

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Мошенник под видом квартиросъемщика выманил у 44-летней жительницы Белева деньги. Женщина дала на интернет-сайте объявление о сдаче квартиры в Туле. На него откликнулся мужчина, который сообщил о готовности снять жилье на длительный срок и внесении предоплаты.

Под этим предлогом звонивший выяснил все сведения о банковской карте женщины, включая cvc-код. Жительница Белева после телефонного разговора не только не дождалась перевода денег, но и о сама лишилась 5 400 рублей. Поняв, что стала жертвой мошенничества, она обратилась в полицию. Правоохранители выясняют детали происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU