В Тульской области пьяный водитель устроил ДТП: пострадали пять человек

СЕГОДНЯ 15:12 2019-04-08T15:13:26+03:00

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7 апреля в 06.10 на улице Советской сл. Коломенской Веневского района произошло ДТП. 31-летний мужчина на автомобиле «Ford Fiesta», по предварительно информации, не справился с управлением. Машину занесло и она опрокинулась в кювет.

В результате ДТП пострадали водитель автомобиля «Ford» и 4 пассажира: 28-летняя и 31-летняя девушки; 34-летний и 29-летний мужчины.

28-летняя девушка и 29-летний молодой человек с травами различной степени тяжести были госпитализированы, остальные пострадавшие были отпущены после оказания им медицинской помощи.

На момент происшествия все пострадавшие не были пристегнуты ремнями безопасности. На водителя автомобиля «Ford», был составлен административный материал за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU