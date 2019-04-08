СЕГОДНЯ 14:12 2019-04-08T14:15:12+03:00

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Тулячка чуть не спровоцировала аварию на встречке. В сети появилась запись с видеорегистратора одного из тульских водителей Всеволода Прокофьева.

На кадрах видно, как поперек проспекта Ленина, игнорируя поток машин, переходит дорогу тулячка. При этом до ближайшего пешеходного перехода всего 100 метров.

Один из водителей, видимо, чтоб припугнуть нарушительницу, специально направил машину на нее, но затем аккуратно объехал, не задев.

Аварийная ситуация на пр.Ленина - Тула.Переходивший дорогу пешеход создал аварийную ситуацию

ИСТОЧНИК KP.RU