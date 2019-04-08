В Тульской области не поделили дорогу два «ВАЗа»: пострадала 17-летняя девушка
После оказания помощи медики отпустили ее домой
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6 апреля в 17.25 на улице Шахтерской в городе Щекино произошло ДТП. 20-летний молодой человек на автомобиле «ВАЗ-21102» столкнулся с «ВАЗ-21102», под управлением 19-летнего молодого человека.
По предварительной информации, первый автомобилист не предоставил преимущества в движении, двигающейся по главной дороге машине.
В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир «ВАЗ-21102». 17-летняя девушка получила различные травмы и после оказания медицинской помощи была отпущена.
ИСТОЧНИК KP.RU