В Туле на пересечении ул. Кирова и Ложевой столкнулись «Chevrolet» и «Mitsubishi»
К медикам за помощью обратилась автоледи
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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5 апреля в 16.00 на пересечении улиц Кирова и Ложевой в Туле произошло ДТП. Столкнулись два автомобиля: «Chevrolet TrailBlazer», под управлением 55-летнего мужчины и «Mitsubishi Diamante», за рулем которого находилась 30-летняя женщина.
В результате ДТП пострадала женщина. Она обратилась за медицинской помощью и после была отпущена.
ИСТОЧНИК KP.RU