В Туле на пересечении ул. Кирова и Ложевой столкнулись «Chevrolet» и «Mitsubishi»

СЕГОДНЯ 12:12 2019-04-08T12:13:59+03:00

Изменить размер текста: A A

5 апреля в 16.00 на пересечении улиц Кирова и Ложевой в Туле произошло ДТП. Столкнулись два автомобиля: «Chevrolet TrailBlazer», под управлением 55-летнего мужчины и «Mitsubishi Diamante», за рулем которого находилась 30-летняя женщина.

В результате ДТП пострадала женщина. Она обратилась за медицинской помощью и после была отпущена.

ИСТОЧНИК KP.RU