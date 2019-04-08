2019-04-08T12:13:59+03:00
Происшествия

В Туле на пересечении ул. Кирова и Ложевой столкнулись «Chevrolet» и «Mitsubishi»

К медикам за помощью обратилась автоледи
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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5 апреля в 16.00 на пересечении улиц Кирова и Ложевой в Туле произошло ДТП. Столкнулись два автомобиля: «Chevrolet TrailBlazer», под управлением 55-летнего мужчины и «Mitsubishi Diamante», за рулем которого находилась 30-летняя женщина.

В результате ДТП пострадала женщина. Она обратилась за медицинской помощью и после была отпущена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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