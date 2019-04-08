В Туле на ул. Советской двое грабителей отобрали у мужчины мобильник и деньги

СЕГОДНЯ 11:45 2019-04-08T11:45:16+03:00

В полиции возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж»

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В Туле на ул. Советской двое грабителей напали на 34-летнего мужчину. Нанеся ему несколько ударов, похитители забрали у него мобильник и деньги.

Ущерб составил 21 тысячу рублей. Сотрудники уголовного розыска установили личности вероятных злоумышленников. Ими оказались 42-летний безработный ранее судимый житель Тулы и его 36-летний безработный ранее судимый подельник.

В полиции возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU