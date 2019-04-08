2019-04-08T11:45:16+03:00
Происшествия

В Туле на ул. Советской двое грабителей отобрали у мужчины мобильник и деньги

В полиции возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж»
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Туле на ул. Советской двое грабителей напали на 34-летнего мужчину. Нанеся ему несколько ударов, похитители забрали у него мобильник и деньги.

Ущерб составил 21 тысячу рублей. Сотрудники уголовного розыска установили личности вероятных злоумышленников. Ими оказались 42-летний безработный ранее судимый житель Тулы и его 36-летний безработный ранее судимый подельник.

В полиции возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24