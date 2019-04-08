Житель Тульской области заявил об угоне авто, чтобы скрыть ДТП

СЕГОДНЯ 11:07 2019-04-08T11:07:57+03:00

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В Богородицке 36-летний безработный ранее судимый мужчина заявил в полицию об угоне своего автомобиля. Он сообщил, что «Шкоду» угнали с территории гаражного кооператива.

В ходе выяснения обстоятельств случившегося полицейские заподозрили, что мужчина вводит стражей порядка в заблуждение. Было установлено, что этот автомобиль участвовал в ДТП на территории Богородицка в то время, которое заявитель указывал как время угона.

- Дальнейшие мероприятия дали основания предполагать, что мужчина специально сообщил об угоне, чтобы скрыть свое участие в ДТП, в котором, по предварительным данным, никто не пострадал, - сообщили в УМВД России по Тульской области.

Подозреваемый признался в совершении заведомо ложного доноса. В полиции устанавливают детали происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU