2019-04-08T10:55:13+03:00
Звезды

«Субботняя улитка» очередной раз проехала по Туле

Рейс троллейбуса творчества был посвящен Году театра
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

6 апреля состоялся очередной рейс «Субботней улитки». В этот раз он был посвящен Году театра. Пассажиров необычного троллейбуса ждали поэзия, музыка, викторины.

Впервые по улицам нашего города проехал троллейбус творчества 14 декабря 2013 года. «Субботняя улитка» курсирует по маршруту 11 троллейбуса: «Московский вокзал – п. Западный» каждую субботу.

В троллейбусе действуют тарифы городского общественного транспорта, транспортные карты, проездные билеты, льготы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Тульской области заявил об угоне авто, чтобы скрыть ДТП
В Туле после зимней спячки проснулись ежи
У жителей тульского поселка Обидимо отключили воду
8 апреля ряд улиц в Туле остались без света
В Туле выбрали лучшие "дворцы" для птиц
В Туле в субботнике примут участие 17 тысяч человек
В Туле зафиксировали 143 случая пала сухой травы
Погода в Туле 8 апреля: облачно и плюс 13 градусов
Туляков приглашают на «Генеральную уборку»
В Туле на Городском переулке «Мазда» сбила пешехода
В тульском Заречье обсудили вопросы обустройства тротуара
В Кимовске в горящей квартире пострадали люди
Под Тулой перевернулся «Форд Фиеста»: есть пострадавшие
В воскресенье днем в Туле ожидается до +9°,
В Туле объявлено метеопредупреждение
Туляков приглашают на авторские мастер-классы по кружевоплетению
В Туле прошла Х Демидовская Ассамблея
В Туле на ул. Советской трамвай сошел с рельсов
В Туле продолжается реконструкция сквера Героев
Список льготников в рамках социального проекта «Забота» будет расширен
У виновника страшной аварии с шестью погибшими мог случиться инфаркт
Какая погода ждет туляков в выходные 6 и 7 апреля?
Тулякам напомнили как отличить нлелегального перевозчика от легального