«Субботняя улитка» очередной раз проехала по Туле

СЕГОДНЯ 10:52 2019-04-08T10:55:13+03:00

Рейс троллейбуса творчества был посвящен Году театра

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6 апреля состоялся очередной рейс «Субботней улитки». В этот раз он был посвящен Году театра. Пассажиров необычного троллейбуса ждали поэзия, музыка, викторины.

Впервые по улицам нашего города проехал троллейбус творчества 14 декабря 2013 года. «Субботняя улитка» курсирует по маршруту 11 троллейбуса: «Московский вокзал – п. Западный» каждую субботу.

В троллейбусе действуют тарифы городского общественного транспорта, транспортные карты, проездные билеты, льготы.

ИСТОЧНИК KP.RU