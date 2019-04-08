В Туле выбрали лучшие "дворцы" для птиц

СЕГОДНЯ 10:14 2019-04-08T10:16:54+03:00

Свои работы представили более сотни участников

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В Центральном парке культуры и отдыха им. П.П. Белоусова подвели итоги областного ежегодного конкурса «Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца». Программу была посвящена празднованию Благовещения Пресвятой Богородицы и Международному дню птиц.

Свои работы представили более сотни участников из Тулы, Белева, Венева, Ефремова, Плавска, Суворова, Узловой, Новомосковска, Киреевска, Теплого, Черни.

Победители были названы в четырех номинациях – «Оптимальный вариант», «Приз зрительских симпатий по итогам голосования на сайте Красной книги Тульской области», «Сказочный дворец» и «Лучшая дуплянка».

После конкурса большинство скворечников остается в парке и раздается муниципалитетам. Также участники при желании могут оставить скворечник себе.

ИСТОЧНИК KP.RU