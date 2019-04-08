В Туле в субботнике примут участие 17 тысяч человек
По предварительным данным, в Туле в субботнике примут участие 17 тысяч человек. Также будут задействованы 52 промышленных предприятия. Генеральная уборка пройдет в областном центре 13 апреля.
Получить инвентарь можно будет в главных управлениях по территориальным округам Тулы:
главное управление по Центральному округу: 31-28-47;
главное управление по Привокзальному округу: 21-92-89;
главное управление по Советскому округу: 30-17-11;
главное управление по Пролетарскому округу: 41-02-51;
главное управление по Зареченскому округу: 47-66-15.
Кроме того, инвентарь для работы можно получить, обратившись в свою управляющую компанию.
ИСТОЧНИК KP.RU