СЕГОДНЯ 09:24 2019-04-08T09:27:29+03:00

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По предварительным данным, в Туле в субботнике примут участие 17 тысяч человек. Также будут задействованы 52 промышленных предприятия. Генеральная уборка пройдет в областном центре 13 апреля.

Получить инвентарь можно будет в главных управлениях по территориальным округам Тулы:

главное управление по Центральному округу: 31-28-47;

главное управление по Привокзальному округу: 21-92-89;

главное управление по Советскому округу: 30-17-11;

главное управление по Пролетарскому округу: 41-02-51;

главное управление по Зареченскому округу: 47-66-15.

Кроме того, инвентарь для работы можно получить, обратившись в свою управляющую компанию.

ИСТОЧНИК KP.RU