Туляков приглашают на «Генеральную уборку»

СЕГОДНЯ 16:01 2019-04-07T14:19:07+03:00

В этом году субботники пройдут в три этапа. 13 апреля генеральная уборка будет организована муниципальными образованиями.

Изменить размер текста: A A

Так, в Туле массовая уборка состоится на Пролетарской набережной, Набережной Дрейера, в Баташевском саду, в сквере «Левша» пос. Горелки, в сквере у мемориала участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, Лобыревском переулке, пос. Ленинский, в историческом центре, на ул. Никитской, Чмутова, Ф. Энгельса, Одоевском шоссе, Маршала Жукова, Л. Толстого, в пос. Косая Гора, Рогожинском парке, на территории Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи им. Д.Я. Ваныкина и др.

Мероприятия по наведению порядка в областном центре также планируются в тех дворах, которые входят в муниципальную программу «Формирование современной городской среды». В каждом округе Тулы на территориях, где планируются массовые работы, будут организованы развлекательная программа и угощение.

Для удобства жителей, желающих принять участие в субботнике, в главных управлениях по территориальным округам Тулы будет организована выдача инвентаря:

главное управление по Центральному округу: 31-28-47;

главное управление по Привокзальному округу: 21-92-89;

главное управление по Советскому округу: 30-17-11;

главное управление по Пролетарскому округу: 41-02-51;

главное управление по Зареченскому округу: 47-66-15.

Кроме того, инвентарь для работы можно получить, обратившись в свою управляющую компанию.

20 апреля пройдет общеобластной субботник. Жители региона совместно с коммунальными службами будут благоустраивать главные улицы городов и поселков, территории социальных учреждений, места отдыха. В областном центре большое внимание будет уделено благоустройству Рогожинского парка.

4 мая планируется навести порядок на мемориалах и воинских захоронениях региона.

ИСТОЧНИК KP.RU