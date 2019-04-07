2019-04-07T13:03:29+03:00
Общество

В тульском Заречье обсудили вопросы обустройства тротуара

Анна ЖУКОВА
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6 апреля в рамках выездного совещания по вопросам благоустройства округа состоялась встреча с жительницей ул. Промышленный проезд.

В ходе встречи участниками объезда совместно с заявителем обсуждались перспективы устройства тротуара по ул. Промышленный проезд на участке от ул. Октябрьской до ул. Герцена. В настоящее время вопрос прорабатывается управлением по транспорту и дорожному хозяйству администрации города совместно с главным управлением по Зареченскому району.

Предварительно данные работы включены в перспективный план по ремонту дорог на 2020 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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