В Кимовске в горящей квартире пострадали люди
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6 апреля в 12:29 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре в квартире на ул. Драгушина в Кимовске.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета в составе 6 человек. По прибытии на место происшествия в 12:33, пожарные приступили к ликвидации горения. В 12:37 пожар был ликвидирован.
Имеется пострадавший. Личным составом ПСЧ-55 по лестничному маршу спасено 16 человек.
В результате происшествия в кухне размером сгорел мусор, закоптились стены и потолок по всей площади квартиры.
Причина пожара устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU