В Кимовске в горящей квартире пострадали люди

СЕГОДНЯ 10:23 2019-04-07T10:23:08+03:00

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6 апреля в 12:29 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о пожаре в квартире на ул. Драгушина в Кимовске.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета в составе 6 человек. По прибытии на место происшествия в 12:33, пожарные приступили к ликвидации горения. В 12:37 пожар был ликвидирован.

Имеется пострадавший. Личным составом ПСЧ-55 по лестничному маршу спасено 16 человек.

В результате происшествия в кухне размером сгорел мусор, закоптились стены и потолок по всей площади квартиры.

Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU