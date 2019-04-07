В Туле объявлено метеопредупреждение
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие несколько часов 7 апреля с сохранением в первой половине дня по Тульской области ожидается туман с ухудшением видимости 200-500м, местами 100м.
Туман - одно из самых опасных погодных явлений, он может стать причиной различных чрезвычайных ситуаций.
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности!
Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112».
ИСТОЧНИК KP.RU