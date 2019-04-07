В Туле объявлено метеопредупреждение

СЕГОДНЯ 10:02 2019-04-07T10:02:58+03:00

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По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие несколько часов 7 апреля с сохранением в первой половине дня по Тульской области ожидается туман с ухудшением видимости 200-500м, местами 100м.

Туман - одно из самых опасных погодных явлений, он может стать причиной различных чрезвычайных ситуаций.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности!

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий незамедлительно сообщайте в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112».

ИСТОЧНИК KP.RU