2019-04-06T14:42:11+03:00
Звезды

Туляков приглашают на авторские мастер-классы по кружевоплетению

7, 14, 21 и 28 апреля Тульский областной художественный музей приглашает на мастер-классы «Кружевоплетение».
Анна ЖУКОВА
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Кружево – один из древних и самых красивых видов женского рукоделия. С давних времён девушки стремились украсить одежду и другие текстильные изделия тончайшим узором, придающим изделию удивительное изящество. А вы хотели бы создавать стильные авторские аксессуары своими руками? Тогда ждём вас на мастер-классах по кружевоплетению в «Школе ремёсел» Тульского областного художественного музея!

Курс ведёт народный мастер Российской Федерации, член Союза художников РФ Ольга Александровна Скворцова. Стаж её творческой деятельности – 50 лет! На занятия приглашаются как новички, так и имеющие навыки рукоделия. Вы познакомитесь с историей белевского кружева, материалами, инструментами и сколками. Начав с азов, участники постепенно научатся создавать настоящие шедевры для себя и в подарок близким. Ведь важная особенность занятий - индивидуальный подход к участникам!

Начало мастер-классов в11:00

Возрастная категория: 18+

Стоимость участия: 250 руб

Адрес: Тула, ул. Ф. Энгельса, 64

Контактный телефон: (4872) 35-40-53

ИСТОЧНИК KP.RU

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