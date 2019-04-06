В Туле прошла Х Демидовская Ассамблея

СЕГОДНЯ 14:33 2019-04-06T14:33:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Торжественное открытие Ассамблеи прошло в Александринском зале Президиума Российской Академии наук в Москве.

В работе Ассамблеи приняли участие свыше 30 иностранных гостей, в их числе потомки рода Демидовых, профессора из университетов Рима, Флоренции, Неаполя, Парижа, Бухареста.

5 апреля, в день рождения основателя династии Никиты Демидова, участники Ассамблеи приехали в Тулу.

В рамках X юбилейной Демидовской Ассамблеи состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между правительством региона и Международным общественным Фондом «Международный Демидовский Фонд».

Работа Ассамблеи продолжилась научно-практической секцией «Демидовские объекты России: выявление, сохранение изучение и использование. Индустриальное наследие в городской среде: направления и способы ревитализации».

Перед началом секции в Туле гости отслужили памятную литию в Николо-Зарецкой церкви и познакомились с историей храма. Также участники Ассамблеи посетили Историко-мемориальный музей Демидовых и усыпальницу Демидовых.

Кроме того, у памятника Н. Демидову состоялись торжественные мероприятия, посвященные 363-й годовщине со дня рождения выдающегося промышленника.

На мероприятии выступили член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, президент Международного Демидовского Фонда Эдуард Россель, потомки рода Демидовых.

Научно-практические секции также прошли в подмосковном городе Щелково и в усадьбе Алмазово на тему «Демидовские объекты России: выявление, сохранение и использование. Старинные усадьбы в XXI веке», а в Московском государственном техническом университете имени Н.Э. Баумана - на тему «Инженерная школа и ее традиции как условие и двигатель устойчивого развития общества: от истоков в будущее».

Всего в работе Ассамблеи за два дня приняли участие около 300 экспертов и гостей из разных стран.

ИСТОЧНИК KP.RU