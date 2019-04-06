В Туле продолжается реконструкция сквера Героев

СЕГОДНЯ 11:00 2019-04-06T09:56:14+03:00

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Ко Дню памяти и скорби в Центральном районе появится обновленный сквер.

С просьбой реконструировать сквер Героев на проспекте Ленина к главе администрации Тулы обратились общественность города и Совет ветеранов. Ежегодно 9 Мая в сквере проходят возложения. Евгений Авилов принял решение выделить из муниципального бюджета средства на ремонт мемориального комплекса.

Работы будут проводиться до 20 июня – в сквере полностью заменят тротуарное покрытие, лавочки и урны, проведут работы по озеленению. Будет произведена пескоструйная обработка стелы, памятника, гравировка, облицовка мраморного покрытия. Также будет проведена полная реконструкция фонтана.

ИСТОЧНИК KP.RU