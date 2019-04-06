Список льготников в рамках социального проекта «Забота» будет расширен
Изменить размер текста:
На сегодняшний день держатели карты «Забота» совершили около 6 млн 330 тысяч покупок, сэкономили более 97 млн рублей.
Было принято решение о расширении списка льготных категорий граждан. В него включат ветеранов боевых действий; ветеранов труда; опекунские семьи; приемные семьи; семьи, потерявшие кормильца; женщин, достигших возраста 55 лет; мужчин, достигших возраста 60 лет.
Также будет пересмотрен временной промежуток действия карты в магазинах. В настоящее время он ограничивается до 13.00, а это не всегда удобно работающим тулякам.
ИСТОЧНИК KP.RU