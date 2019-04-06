Список льготников в рамках социального проекта «Забота» будет расширен

СЕГОДНЯ 09:39 2019-04-06T09:39:22+03:00

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На сегодняшний день держатели карты «Забота» совершили около 6 млн 330 тысяч покупок, сэкономили более 97 млн рублей.

Было принято решение о расширении списка льготных категорий граждан. В него включат ветеранов боевых действий; ветеранов труда; опекунские семьи; приемные семьи; семьи, потерявшие кормильца; женщин, достигших возраста 55 лет; мужчин, достигших возраста 60 лет.

Также будет пересмотрен временной промежуток действия карты в магазинах. В настоящее время он ограничивается до 13.00, а это не всегда удобно работающим тулякам.

ИСТОЧНИК KP.RU