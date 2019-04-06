У виновника страшной аварии с шестью погибшими мог случиться инфаркт

СЕГОДНЯ 09:34 2019-04-06T09:34:30+03:00

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Как стало известно, у водителя маршрутки «Мерседес», который вез пассажиров из г. Донской Тульской области в Москву, мог случиться инфаркт. Такая информация появилась в сети со ссылкой на родственников мужчины. Это подтвердило вскрытие. Ранее сообщалось, что водитель мог уснуть за рулем. В настоящий момент подробности уточняются.

Напомним, 4 апреля в 5:15 утра на трассе М4 «Дон», недалеко от поворота на Домодедово, произошла серьезная авария с участием тульского пассажирского микроавтобуса. В результате столкновения с фурой маршрутка загорелась. Погибли 6 человек, еще двое, в том числе 7-летняя девочка, были госпитализированы в тяжёлом состоянии. Все они — жители города Донского.

ИСТОЧНИК KP.RU