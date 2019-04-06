Какая погода ждет туляков в выходные 6 и 7 апреля?
После весеннего потепления Тульский регион вновь окажется во власти атмосферного фронта, который принесёт за собой дожди и даже снег. Столбики термометров опустятся до климатической нормы.
В субботу, 6 апреля, днём будет +6°С. Возможен небольшой снегопад. Ночью синоптики прогнозируют переменную облачность и температуру -1…+1°С. Ветер переменный, слабый, 1-6 м/с. Атмосферный фон увеличится до 752 мм рт. ст., что выше нормы.
В воскресенье, 67 марта, станет ещё холоднее – столбики термометров не поднимутся выше +5°С. В целом, погода будет хмурой и дождливой. Ночью синоптики прогнозируют 0…+2°С. Ветер в течение дня переменный, 1-6 м/с. Атмосферное давление практически не изменится — 751 мм рт. ст.
Но есть и хорошая новость. Уже в понедельник в оружейной столице потеплеет сразу до +12°С и температура воздуха продолжит расти.
ИСТОЧНИК KP.RU