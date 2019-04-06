2019-04-06T09:09:05+03:00
Общество

Какая погода ждет туляков в выходные 6 и 7 апреля?

Анна ЖУКОВА
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После весеннего потепления Тульский регион вновь окажется во власти атмосферного фронта, который принесёт за собой дожди и даже снег. Столбики термометров опустятся до климатической нормы.

В субботу, 6 апреля, днём будет +6°С. Возможен небольшой снегопад. Ночью синоптики прогнозируют переменную облачность и температуру -1…+1°С. Ветер переменный, слабый, 1-6 м/с. Атмосферный фон увеличится до 752 мм рт. ст., что выше нормы.

В воскресенье, 67 марта, станет ещё холоднее – столбики термометров не поднимутся выше +5°С. В целом, погода будет хмурой и дождливой. Ночью синоптики прогнозируют 0…+2°С. Ветер в течение дня переменный, 1-6 м/с. Атмосферное давление практически не изменится — 751 мм рт. ст.

Но есть и хорошая новость. Уже в понедельник в оружейной столице потеплеет сразу до +12°С и температура воздуха продолжит расти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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