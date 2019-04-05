Тулякам напомнили как отличить нлелегального перевозчика от легального

СЕГОДНЯ 17:50 2019-04-05T17:50:51+03:00

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В пятницу, 5 апреля, в областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства обсудили дорожно-транспортное происшествие в Подмосковье с участием микроавтобуса тульского региона. Жертвами аварии стали жители нашей области. Шесть человек погибли, еще два человека находятся в больнице.

По предварительной информации водитель микроавтобуса регулярно осуществлял нелегальные перевозки пассажиров из Тульской области в Москву. Предложения для попутчиков он оставлял на известном интернет-сервисе.

В регионе усилен контроль за безопасностью на пассажирских перевозках, пройдут рейды по выявлению нелегальных перевозчиков и нарушений требований безопасности.

Как отличить легального перевозчика от нелегального

Во-первых, официальные маршруты осуществляют отправление транспорта только с автовокзалов, автостанций и разрешенных остановочных пунктов. На автобусе всегда размещен номер маршрута и его название.

Во-вторых, внутри салона должны быть размещены лицензия, информация о транспортной компании и контролирующих органах.

В-третьих, легальный перевозчик обязан предоставить пассажиру билет.

Водитель, не имеющий каких-либо разрешительных документов, не осуществляет ежедневный технический контроль транспортного средства и не проходит предрейсовый медицинский осмотр.

«Пользуясь услугами таких недобросовестных перевозчиков, в том числе через интернет-сервисы, люди могут ехать с водителем, который находится в нетрезвом виде, имеет заболевания, запрещающие водить машину. Он также может не иметь водительского удостоверения или быть лишенным его. Призываю всех жителей региона пользоваться услугами только легальных перевозчиков», — сказал министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родиона Дудника Родион Дудник.

ИСТОЧНИК KP.RU