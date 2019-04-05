2019-04-05T17:50:51+03:00
Общество

Тулякам напомнили как отличить нлелегального перевозчика от легального

Юлия КУДЫМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В пятницу, 5 апреля, в областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства обсудили дорожно-транспортное происшествие в Подмосковье с участием микроавтобуса тульского региона. Жертвами аварии стали жители нашей области. Шесть человек погибли, еще два человека находятся в больнице.

По предварительной информации водитель микроавтобуса регулярно осуществлял нелегальные перевозки пассажиров из Тульской области в Москву. Предложения для попутчиков он оставлял на известном интернет-сервисе.

В регионе усилен контроль за безопасностью на пассажирских перевозках, пройдут рейды по выявлению нелегальных перевозчиков и нарушений требований безопасности.

Как отличить легального перевозчика от нелегального

Во-первых, официальные маршруты осуществляют отправление транспорта только с автовокзалов, автостанций и разрешенных остановочных пунктов. На автобусе всегда размещен номер маршрута и его название.

Во-вторых, внутри салона должны быть размещены лицензия, информация о транспортной компании и контролирующих органах.

В-третьих, легальный перевозчик обязан предоставить пассажиру билет.

Водитель, не имеющий каких-либо разрешительных документов, не осуществляет ежедневный технический контроль транспортного средства и не проходит предрейсовый медицинский осмотр.

«Пользуясь услугами таких недобросовестных перевозчиков, в том числе через интернет-сервисы, люди могут ехать с водителем, который находится в нетрезвом виде, имеет заболевания, запрещающие водить машину. Он также может не иметь водительского удостоверения или быть лишенным его. Призываю всех жителей региона пользоваться услугами только легальных перевозчиков», — сказал министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родиона Дудника Родион Дудник.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тульской области четырех человек укусили клещи
В Тульской области пассажир пытался расплатиться с таксистом купюрой «банка приколов»
В Тульской области увеличат общую посевную площадь до 885 тысяч гектаров
В Тульской области две женщины устроили драку на кладбище
В Тульской области в водохранилище найдено тело мужчины: проводится доследственная проверка
В ТГПУ им. Л.Н. Толстого пройдет XI Всероссийский открытый студенческий турнир математических боев
В Туле в Воронке нашли тело женщины
Сотрудники ГИБДД на дорогах Тульской области обнаружили неисправные автобусы
В Туле "Ситроен" въехал в ограждение детской площадки
В Тульской области молодой человек из-за обмана интернет-возлюбленной разбил чужую машину
В Туле отремонтируют ливневку по 16 адресам
Суд приговорил туляка к шести годам "строгача" за убийство
ДТП с шестью погибшими в Подмосковье: появилось видео осмотра тульского микроавтобуса
В Туле разыскивается подозреваемая в хищении денег у пенсионерки
На переустройство системы очистки воды в Плеханово потратят 255 тысяч рублей
В Тульской области два парня попались на краже автомобильных аккумуляторов
В Тульской области водитель «ВАЗа» на скорости въехал в отбойник: есть пострадавшие
В Тульской области в ДТП пострадали водитель и пассажир мотоцикла
В тульском Заречье бетономешалка перекрыла три полосы в час пик
В Тульской области для пожарных частей введен режим повышенной готовности