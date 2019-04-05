Тулякам напомнили как отличить нлелегального перевозчика от легального
В пятницу, 5 апреля, в областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства обсудили дорожно-транспортное происшествие в Подмосковье с участием микроавтобуса тульского региона. Жертвами аварии стали жители нашей области. Шесть человек погибли, еще два человека находятся в больнице.
По предварительной информации водитель микроавтобуса регулярно осуществлял нелегальные перевозки пассажиров из Тульской области в Москву. Предложения для попутчиков он оставлял на известном интернет-сервисе.
В регионе усилен контроль за безопасностью на пассажирских перевозках, пройдут рейды по выявлению нелегальных перевозчиков и нарушений требований безопасности.
Как отличить легального перевозчика от нелегального
Во-первых, официальные маршруты осуществляют отправление транспорта только с автовокзалов, автостанций и разрешенных остановочных пунктов. На автобусе всегда размещен номер маршрута и его название.
Во-вторых, внутри салона должны быть размещены лицензия, информация о транспортной компании и контролирующих органах.
В-третьих, легальный перевозчик обязан предоставить пассажиру билет.
Водитель, не имеющий каких-либо разрешительных документов, не осуществляет ежедневный технический контроль транспортного средства и не проходит предрейсовый медицинский осмотр.
«Пользуясь услугами таких недобросовестных перевозчиков, в том числе через интернет-сервисы, люди могут ехать с водителем, который находится в нетрезвом виде, имеет заболевания, запрещающие водить машину. Он также может не иметь водительского удостоверения или быть лишенным его. Призываю всех жителей региона пользоваться услугами только легальных перевозчиков», — сказал министра транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родиона Дудника Родион Дудник.
ИСТОЧНИК KP.RU