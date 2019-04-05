В Тульской области четырех человек укусили клещи

СЕГОДНЯ 17:46 2019-04-05T17:47:15+03:00

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В Тульской области по состоянию на 5 апреля четырех человек укусили клещи. Именно столько людей обратилось в медицинские организации.

Укусы клещами зарегистрированы в Ленинском районе и в Туле. Случаи присасывания отмечаются на дворовых территориях.

В Тульской области начато проведение акарицидных обработок. В этом году планируется обработать 800 га территорий летних оздоровительных учреждений, парков, скверов, стадионов, детских площадок и т.д.

На территории области открыты следующие пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности вирусом клещевого вирусного энцефалита и боррелиями (возбудителями боррелиоза):

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» (г. Тула, ул. Оборонная 114 т.37-39-56);

- ООО «Тульская диагностическая лаборатория» (г. Тула, ул. Московская, д.17, т.21-23-69).

По вопросам профилактики клещевых инфекций консультацию можно получить в отделе эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по Тульской области по телефонам 37-07-06, 37-30-77, 37-07-63.

ИСТОЧНИК KP.RU