В Тульской области пассажир пытался расплатиться с таксистом купюрой «банка приколов»

СЕГОДНЯ 17:12 2019-04-05T17:12:44+03:00

Потерпевший, которому мог быть причинен имущественный вред, обратился в полицию

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В Чернском районе пассажир пытался расплатиться с таксистом купюрой «банка приколов» номиналом 5 тысяч рублей.

Потерпевший, которому мог быть причинен имущественный вред, обратился в полицию. 54-летний безработный ранее судимый житель Чернского района доставлен для разбирательства. Сейчас полицейские выясняют детали произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU