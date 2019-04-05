В Тульской области пассажир пытался расплатиться с таксистом купюрой «банка приколов»
Потерпевший, которому мог быть причинен имущественный вред, обратился в полицию
Изменить размер текста:
В Чернском районе пассажир пытался расплатиться с таксистом купюрой «банка приколов» номиналом 5 тысяч рублей.
Потерпевший, которому мог быть причинен имущественный вред, обратился в полицию. 54-летний безработный ранее судимый житель Чернского района доставлен для разбирательства. Сейчас полицейские выясняют детали произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU