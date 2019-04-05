В Тульской области увеличат общую посевную площадь до 885 тысяч гектаров

СЕГОДНЯ 16:39 2019-04-05T16:44:19+03:00

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В Тульской области планируют увеличить общую посевную площадь более чем на 50 тысяч гектаров. Она составит 885 тысяч гектаров, или 106% к уровню 2018 года. Об этом сообщил глава региона Алексей Дюмин.

Аграрии Тульской области также приступили к весенним работам. В настоящее время проводится подкормка озимых культур. Напомним, что под урожай 2019 года посеяно 305 тысяч гектаров озимых культур – максимальное значение за последние 19 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU