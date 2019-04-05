2019-04-05T16:16:45+03:00
Происшествия

В Тульской области две женщины устроили драку на кладбище

После случившегося пенсионерка обратилась в полицию
Мария ВЛАСОВА
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В Ефремове 36-летняя и 70-летняя женщины устроили драку на кладбище. Предположительно, первая во время уборки участка своих родственников перекинула часть старой скамейки на соседнее захоронение, где незадолго до этого убиралась пенсионерка.

Очень скоро словесная перепалка переросла в драку. По имеющейся версии, более молодая участница ссоры попыталась удушить оппонентку. После того, как инцидент был прекращен, потерпевшая обратилась в отдел МВД. Сейчас в полиции выясняются все детали случившегося, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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