В Тульской области в водохранилище найдено тело мужчины: проводится доследственная проверка

СЕГОДНЯ 15:57 2019-04-05T15:57:59+03:00

По ее результатам будет принято процессуальное решение

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Следственный отдел по г. Донской СУ СК РФ по Тульской области проводит доследственную проверку по факту обнаружения тела 51-летнего мужчины в одном из водоемов Кимовска.

По предварительной информации, утром 4 апреля местные жители мкр. Зеркальный нашли тело мужчины в искусственном водохранилище, о чем сообщили в полицию. После извлечения водолазами тела, следователь произвел его осмотр.

Видимых признаков насильственной смерти не было установлено. Потерпевший оказался местным жителем.

Назначена судебно-медицинская экспертиза тела потерпевшего, проводятся опросы свидетелей и очевидцев произошедшего, а также родственников.

ИСТОЧНИК KP.RU