В Тульской области в водохранилище найдено тело мужчины: проводится доследственная проверка
Следственный отдел по г. Донской СУ СК РФ по Тульской области проводит доследственную проверку по факту обнаружения тела 51-летнего мужчины в одном из водоемов Кимовска.
По предварительной информации, утром 4 апреля местные жители мкр. Зеркальный нашли тело мужчины в искусственном водохранилище, о чем сообщили в полицию. После извлечения водолазами тела, следователь произвел его осмотр.
Видимых признаков насильственной смерти не было установлено. Потерпевший оказался местным жителем.
Назначена судебно-медицинская экспертиза тела потерпевшего, проводятся опросы свидетелей и очевидцев произошедшего, а также родственников.
ИСТОЧНИК KP.RU