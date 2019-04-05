Сотрудники ГИБДД на дорогах Тульской области обнаружили неисправные автобусы
Сотрудники ГИБДД на дорогах Тульской области обнаружили автобусы с неисправностями, при которых эксплуатация запрещена. Таковы итоги рейда, прошедшего 4 апреля.
Среди частых нарушений также управление транспортным средством, водителем не пристегнутым ремнем безопасности; отсутствие полиса ОСАГО.
За сутки сотрудники региональной Госавтоинспекции на территории Тулы, Новомосковского и Узловского районов, а также на федеральных автодорогах области проверили более 100 единиц автобусов и легковых автомобилей повышенной пассажировместимости.
По итогам пресечено более 30 нарушений Правил дорожного движения водителями, осуществляющих пассажирские перевозки.
ИСТОЧНИК KP.RU