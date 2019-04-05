Сотрудники ГИБДД на дорогах Тульской области обнаружили неисправные автобусы

СЕГОДНЯ 15:05 2019-04-05T15:06:01+03:00

С 4 апреля на территории региона проходит целевое комплексное профилактическое мероприятие «Автобус»

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Сотрудники ГИБДД на дорогах Тульской области обнаружили автобусы с неисправностями, при которых эксплуатация запрещена. Таковы итоги рейда, прошедшего 4 апреля.

Среди частых нарушений также управление транспортным средством, водителем не пристегнутым ремнем безопасности; отсутствие полиса ОСАГО.

За сутки сотрудники региональной Госавтоинспекции на территории Тулы, Новомосковского и Узловского районов, а также на федеральных автодорогах области проверили более 100 единиц автобусов и легковых автомобилей повышенной пассажировместимости.

По итогам пресечено более 30 нарушений Правил дорожного движения водителями, осуществляющих пассажирские перевозки.

ИСТОЧНИК KP.RU