В Тульской области молодой человек из-за обмана интернет-возлюбленной разбил чужую машину

СЕГОДНЯ 14:21 2019-04-05T14:21:50+03:00

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В Кимовске 22-летний местный житель из-за обмана интернет-возлюбленной разбил чужую машину. По предварительным данным, молодой человек долгое время переписывался на сайте знакомств с девушкой из другого города. Но собеседница отказывалась увидеться под различными предлогами. Чем дольше длилась переписка, тем больше молодой человек понимал, что реальной встречи с интернет-возлюбленной не состоится. Тогда он начал сомневаться реальна ли девушка, с которой он переписывается, и действительно ли чувства взаимны.

По предварительным данным, разозлившись из-за того, что его обманывали, он вышел на улицу и стал наносить удары по первому попавшемуся автомобилю, припаркованному во дворе жилого дома. Его остановил владелец машины, который вызвал полицию. Подозреваемый был доставлен в отдел для разбирательства. Он признался в том, что разбил лобовое стекло и стекла дверей, а также помял кузов машины «ВАЗ-2112». По результатам проводимой полицейскими проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU