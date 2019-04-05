В Туле отремонтируют ливневку по 16 адресам

СЕГОДНЯ 12:55 2019-04-05T13:00:31+03:00

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В настоящий момент выполнены работы по замене участка водопропускных труб (12м) и промывке трубопровода на пересечении ул. К. Маркса и ул. Демидовская плотина.

Ведутся работы на пересечении Епифанского шоссе и проезда Полежаева. На указанном участке выполняют устройство смотровых колодцев и водоотводных труб диаметром 500 мм.

На пересечении ул. Кауля и ул. Новомосковской будет выполнен ремонт дождеприемных колодцев, а также будет произведено устройство 30 м водопропускных труб.

В текущем году будет выполнен ремонт и восстановление ливневой канализации на 16 объектах:

- пересечение ул. Кауля и ул. Новомосковской;

- вдоль д. 2 по ул. Пушкина до д. 1 по ул. Луговой в пос. Косая гора;

- пересечение ул. К. Маркса и ул. Демидовская плотина;

- пересечение ул. 9 Мая и ул. Оружейной;

- пересечение Епифанского шоссе и проезда Полежаева;

- пересечение ул. Кауля и ул. Оборонной;

- пересечение ул. Мосина и ул. Советской;

- на пр. Ленина в районе д. 86;

- по ул. Демонстрации (от ул. Халтурина до ул. Лейтейзена);

- по ул. Оружейной (от д. 23 до д. 15 корп. 1);

- по ул. Плеханова от ул. Осташева;

- по ул. Скуратовской, поворот на п. Новоскуратово;

- по ул. Транспортной в пос. Южный, мкрн. Скуратово;

- по Московскому шоссе в районе д. 60;

- по ул. Горской в д. Барсуки;

- на ул. 4-ой Горельской.

ИСТОЧНИК KP.RU