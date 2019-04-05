В Туле отремонтируют ливневку по 16 адресам
В настоящий момент выполнены работы по замене участка водопропускных труб (12м) и промывке трубопровода на пересечении ул. К. Маркса и ул. Демидовская плотина.
Ведутся работы на пересечении Епифанского шоссе и проезда Полежаева. На указанном участке выполняют устройство смотровых колодцев и водоотводных труб диаметром 500 мм.
На пересечении ул. Кауля и ул. Новомосковской будет выполнен ремонт дождеприемных колодцев, а также будет произведено устройство 30 м водопропускных труб.
В текущем году будет выполнен ремонт и восстановление ливневой канализации на 16 объектах:
- пересечение ул. Кауля и ул. Новомосковской;
- вдоль д. 2 по ул. Пушкина до д. 1 по ул. Луговой в пос. Косая гора;
- пересечение ул. К. Маркса и ул. Демидовская плотина;
- пересечение ул. 9 Мая и ул. Оружейной;
- пересечение Епифанского шоссе и проезда Полежаева;
- пересечение ул. Кауля и ул. Оборонной;
- пересечение ул. Мосина и ул. Советской;
- на пр. Ленина в районе д. 86;
- по ул. Демонстрации (от ул. Халтурина до ул. Лейтейзена);
- по ул. Оружейной (от д. 23 до д. 15 корп. 1);
- по ул. Плеханова от ул. Осташева;
- по ул. Скуратовской, поворот на п. Новоскуратово;
- по ул. Транспортной в пос. Южный, мкрн. Скуратово;
- по Московскому шоссе в районе д. 60;
- по ул. Горской в д. Барсуки;
- на ул. 4-ой Горельской.
ИСТОЧНИК KP.RU