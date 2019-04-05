2019-04-05T13:00:31+03:00
Общество

В Туле отремонтируют ливневку по 16 адресам

Заключен муниципальный контракт на восстановление работоспособности ливневой канализации
Юлия КУДЫМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В настоящий момент выполнены работы по замене участка водопропускных труб (12м) и промывке трубопровода на пересечении ул. К. Маркса и ул. Демидовская плотина.

Ведутся работы на пересечении Епифанского шоссе и проезда Полежаева. На указанном участке выполняют устройство смотровых колодцев и водоотводных труб диаметром 500 мм.

На пересечении ул. Кауля и ул. Новомосковской будет выполнен ремонт дождеприемных колодцев, а также будет произведено устройство 30 м водопропускных труб.

В текущем году будет выполнен ремонт и восстановление ливневой канализации на 16 объектах:

- пересечение ул. Кауля и ул. Новомосковской;

- вдоль д. 2 по ул. Пушкина до д. 1 по ул. Луговой в пос. Косая гора;

- пересечение ул. К. Маркса и ул. Демидовская плотина;

- пересечение ул. 9 Мая и ул. Оружейной;

- пересечение Епифанского шоссе и проезда Полежаева;

- пересечение ул. Кауля и ул. Оборонной;

- пересечение ул. Мосина и ул. Советской;

- на пр. Ленина в районе д. 86;

- по ул. Демонстрации (от ул. Халтурина до ул. Лейтейзена);

- по ул. Оружейной (от д. 23 до д. 15 корп. 1);

- по ул. Плеханова от ул. Осташева;

- по ул. Скуратовской, поворот на п. Новоскуратово;

- по ул. Транспортной в пос. Южный, мкрн. Скуратово;

- по Московскому шоссе в районе д. 60;

- по ул. Горской в д. Барсуки;

- на ул. 4-ой Горельской.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тульской области четырех человек укусили клещи
В Тульской области пассажир пытался расплатиться с таксистом купюрой «банка приколов»
В Тульской области увеличат общую посевную площадь до 885 тысяч гектаров
В Тульской области две женщины устроили драку на кладбище
В Тульской области в водохранилище найдено тело мужчины: проводится доследственная проверка
В ТГПУ им. Л.Н. Толстого пройдет XI Всероссийский открытый студенческий турнир математических боев
В Туле в Воронке нашли тело женщины
Сотрудники ГИБДД на дорогах Тульской области обнаружили неисправные автобусы
В Туле "Ситроен" въехал в ограждение детской площадки
В Тульской области молодой человек из-за обмана интернет-возлюбленной разбил чужую машину
Суд приговорил туляка к шести годам "строгача" за убийство
ДТП с шестью погибшими в Подмосковье: появилось видео осмотра тульского микроавтобуса
В Туле разыскивается подозреваемая в хищении денег у пенсионерки
На переустройство системы очистки воды в Плеханово потратят 255 тысяч рублей
В Тульской области два парня попались на краже автомобильных аккумуляторов
В Тульской области водитель «ВАЗа» на скорости въехал в отбойник: есть пострадавшие
В Тульской области в ДТП пострадали водитель и пассажир мотоцикла
В тульском Заречье бетономешалка перекрыла три полосы в час пик
В Тульской области для пожарных частей введен режим повышенной готовности