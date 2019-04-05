2019-04-05T12:42:41+03:00
Общество

Суд приговорил туляка к шести годам "строгача" за убийство

Юлия КУДЫМОВА
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Во вторник, 2 апреля, Центральный районный суд. Тулы вынес туляку обвинительный приговор за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Суд установил, что ночью 1 января 2019 года осужденный, находясь около подъезда жилого дома, в ходе ссоры нанес удар рукой в лицо своему знакомому, от которого тот упал на землю. После этого мужчина нанес ему один удар ногой в живот. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.

Осужденному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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