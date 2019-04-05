ДТП с шестью погибшими в Подмосковье: появилось видео осмотра тульского микроавтобуса

СЕГОДНЯ 12:28 2019-04-05T12:43:57+03:00

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4 апреля в 5 утра на трассе М-4 «Дон» в Подмосковье произошло ДТП. Минивэн «Mercedes-Benz Vito», принадлежащий жителю Тульской области, врезался в двигавшуюся впереди грузовую фуру.

После столкновения загорелся газовый баллон двигателя минивэна. В результате на месте погибли 6 пассажиров минивэна, еще 2 пассажира - мужчина и ребенок - госпитализированы в Домодедовскую городскую центральную больницу. Все они жители Тульской области.

ГСУ СК России по Московской области по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть 6 человек в результате ДТП, возбуждено уголовное дело (ч.2 ст. 238 УК РФ).

Кроме того, инициирован вопрос о передаче из органов внутренних дел материалов уголовного дела по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть 6 человек, в следственные органы СК России для соединения уголовных дел в одно производство.

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ИСТОЧНИК KP.RU