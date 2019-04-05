2019-04-05T12:26:14+03:00
Общество

В Туле разыскивается подозреваемая в хищении денег у пенсионерки

Юлия КУДЫМОВА
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Злоумышленница попала в квартиру 84-летней женщины под видом медицинского работника. Пострадавшую не смутил тот факт, что она не вызывала медиков. Женщина не проверила принадлежность самозванки к поликлинике или больнице.

Предполагаемая преступница задала хозяйке квартиры ряд вопросов медицинской тематики, спросила про самочувствие. Затем дождавшись, когда женщина отвлечётся, сумела найти сбережения пенсионерки, хранившиеся в серванте, и забрать их. Нанесённый ущерб составил 90 тысяч рублей.

Позднее, увидев отсутствие денег, 84-летняя женщина обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ.

Полицейские очередной раз напоминают о необходимости проверять личности неизвестных, под тем или иным предлогом пытающихся войти в квартиру, не оставлять их в помещении без присмотра и приглашать для разговора соседей. Эти меры позволят не стать жертвами преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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