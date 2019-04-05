2019-04-05T12:15:49+03:00
Общество

На переустройство системы очистки воды в Плеханово потратят 255 тысяч рублей

Юлия КУДЫМОВА
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В Плеханово обсудили с жителями проект переустройства поселковой системы обезжелезивания. Существующая система централизованного водоснабжения нуждается в обновлении, мероприятия по объекту проводятся за счет средств бюджета города Тулы. Проект предназначен для доведения воды в поселке до нормативных показателей согласно санитарным нормам.

Предусмотрено строительство станции водоподготовки производительностью 2300 кубометров в сутки, с повторным использованием промывной воды, блока резервуаров чистой воды, внутриплощадочных сетей на территории станции, и подключение станции к существующей централизованной сети водоснабжения поселка. Также в состав работ входит благоустройство территории станции, строительство ограждения участка, установка ворот, планировка территории.

Сметная стоимость проекта составляет 133 000 тыс. рублей, строительно-монтажных работ – 122 000 тыс. рублей. Денежные средства на выполнение работ в бюджете города предусмотрены. В настоящее время документация направлена на экспертизу для получения достоверности сметной стоимости строительства. Приступить к строительно-монтажным работам планируется уже в текущем году, с завершением работ в 2020 году.

В качестве проектируемой станции водоподготовки предусмотрена установка оборудования для очистки природных артезианских вод от повышенного содержания железа, фильтрации от посторонних механических примесей, накопления, хранения и подачи питьевой воды в сеть потребителей и применяется для централизованного водоснабжения населенных пунктов водой питьевого качества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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