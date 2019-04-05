В Тульской области два парня попались на краже автомобильных аккумуляторов

СЕГОДНЯ 12:00 2019-04-05T12:01:06+03:00

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража»

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В Новомосковске и Донском 18-летний и 19-летний жители Узловой попались на краже автомобильных аккумуляторов.

По предварительным данным, молодые люди похищали их из машин, припаркованных во дворах жилых домов. После совершения краж, они сбывали чужые аккумуляторные батареи.

Сейчас установлена причастность парней к 4 кражам. Но не исключается, что их было больше. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU