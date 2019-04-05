2019-04-05T12:01:06+03:00
Происшествия

В Тульской области два парня попались на краже автомобильных аккумуляторов

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража»
Мария ВЛАСОВА
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В Новомосковске и Донском 18-летний и 19-летний жители Узловой попались на краже автомобильных аккумуляторов.

По предварительным данным, молодые люди похищали их из машин, припаркованных во дворах жилых домов. После совершения краж, они сбывали чужые аккумуляторные батареи.

Сейчас установлена причастность парней к 4 кражам. Но не исключается, что их было больше. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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