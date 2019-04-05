В Тульской области водитель «ВАЗа» на скорости въехал в отбойник: есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 11:24 2019-04-05T11:25:08+03:00

17-летняя и 16-летняя девушки были госпитализированы

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4 апреля в 15/20 на улице Комсомольское шоссе в Новомосковске произошло ДТП. 21-летний молодой человек на автомобиле «ВАЗ 21140» въехал в металлическое барьерное ограждение. По предварительной информации, водитель превысил скорость.

В результате ДТП пострадали два несовершеннолетних пассажира автомобиля «ВАЗ». 17-летняя и 16-летняя девушки с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU