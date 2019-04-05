В Тульской области в ДТП пострадали водитель и пассажир мотоцикла
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В четверг, 4 апреля, в 22-55 на улице Ленина города Кимовска Тульской области 41-летний мужчина без водительского удостоверения управлял мотоциклом «Орион».
По предварительной информации он выехал на полосу предназначенную для встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ 21144», за рулем которого находился 32-летний мужчина.
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В результате ДТП пострадали водитель и 40-летний пассажир мотоцикла. С травмами различной степени тяжести они были госпитализированы. В момент происшествия водитель и пассажир мотоцикла были без мотошлема.
ИСТОЧНИК KP.RU