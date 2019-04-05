В Тульской области для пожарных частей введен режим повышенной готовности

СЕГОДНЯ 10:43 2019-04-05T10:43:56+03:00

Изменить размер текста: A A

С наступлением сухой и теплой погоды в Тульской области осложнилась пожароопасная обстановка.

За сутки пожарные подразделения осуществляют более 80 выездов на ликвидацию горения сухостоя. Причина во всех случаях одна - человеческая беспечность. Это либо намеренный пал травы, либо неосторожность при проведении огневых работ. Существует вполне реальная угроза уничтожения жилья из-за усилившегося или поменявшего направления ветра.

За нарушение требований пожарной безопасности за сутки сотрудниками было составлено более 10 протоколов о привлечении физических лиц к административной ответственности.

За нарушения пожарной безопасности штраф для гражданина составляет от 2 до 3 тысяч рублей, для должностного лица - от 6 до 15 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 20 до 30 тысяч рублей. Юридические лица могут быть оштрафованы на сумму от 150 до 200 тысяч рублей.

При нарушении, выявленном в условиях особого противопожарного режима, сумма штрафа увеличивается вдвое. С целью профилактики и снижения количества возгораний прошлогодней сухой растительности инспекторы государственного пожарного надзора усиливают профилактическую работу в дачных товариществах и сельских населенных пунктах с привлечением добровольцев и общественных организаций.

В связи с увеличением среднесуточного количества загораний травянистой растительности для осуществления контроля за лесопожарной обстановкой на территории региона и обеспечения готовности к оперативному реагированию на возможные происшествия с 3 апреля 2019 в Тульской области введен режим функционирования пожарных частей «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ».

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает: запрещается разводить костры, сжигать мусор, траву, листву и иные отходы на землях общего пользования населенных пунктов, садоводческих товариществ, а также сжигать сухую травянистую растительность, стерни, пожнивные остатки на землях сельскохозяйственного назначения и разводить костры на полях.

ИСТОЧНИК KP.RU