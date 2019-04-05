В Туле создадут единый региональный образовательный портал

СЕГОДНЯ 10:23 2019-04-05T10:23:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Образовательный навигатор появится в Тульской области. С помощью регионального сервиса родителям и детям получат доступ к информационным ресурсам и услугам в области образования. Это позволит с минимальными затратами времени спланировать отдых и досуг.

Туляки могут принять участие в разработке сервиса. До 12 апреля на портале «Открытый регион 71» проводится опрос для определения потребностей пользователей.

Единый региональный образовательный портал будет создан в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика». На одном ресурсе можно будет узнать всю необходимую информацию, получить все образовательные услуги, выбрать образовательную организацию по необходимым параметрам и получить ссылки на сопутствующие сайты.

ИСТОЧНИК KP.RU