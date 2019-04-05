Где в Туле 5 апреля не будет света
В пятницу, 5 апреля, отключения электроэнергии пройдут по следующим адресам:
с 9:00 до 16:00 - ул. Галкина, 9-а, 10; ул. Литейная, 4; ул. Октябрьская, 15
с 9:00 до 12:00 - ул. Металлистов, 19-21-23-а, 13, 15, 17, 1, 3, 18, 20, 14, 16, 8-а, 2-б, 5, 7, 11, 14-в, 12, 8, 25, 6-а, 4, 2
с 9:00 до 15:00 - ул. Кауля, 49 к. 1, 49-а, 51 к. 2
с 9:00 до 17:00 - ул. Калинина, 77, 77-а, 77-б, 79, 79-а, 79-б; ул. Ложевая, 133, 137
с 9:00 до 14:00 - ул. Железнодорожная, 45; ул. Токарева, 85, 81, 79, 87
с 9:00 до 17:00 - пр-т Ленина, 72, 74, 74-а
с 9:00 до 17:00 - пр-т Ленина, 72, 74, 74-а
с 9:00 до 17:00 - пер. Гончарный, 3-37 (нечётн.); ул. Пузакова, 135-145 (нечётн.); ул. Б. Гончары, 92-122
с 9:00 до 17:00 - Мясново: 5-й Полюсный пр-зд, 1-11 (нечётн.), 2, 4; 9-й пр-зд, 2-а-д, 2-6 (чётн.); 10-й пр-зд, 1-а, 1-б, 1-в, 1-к, 1-7 (нечётн.), 2-8 (чётн.), 2-а-г; 11-й пр-зд, 1-а-в, 2-в, 1-7-а (нечётн.); 18-й пр-зд, 21, 40-64 (чётн.); ул. Полюсная, 9-а, 11, 8-22 (чётн.)
с 9:00 до 17:00 - Мясново: 9-й пр-зд, 9
с 9:00 до 17:00 - Мясново: ул. Кабакова, 50-78 (чётн.), 53-а, 59, 63; ул. Полюсная, 9-19 (нечётн.), 26-32 (чётн.), 4-а, 4, 6; 8-й пр-зд, 18-54 (чётн.), 19-35 (нечётн.); 9-й пр-зд, 8-40 (чётн.), 37-53 (нечётн.); ул. Воздухофлотская, 48-54; 10-й пр-зд, 39; 11-й пр-зд, 10-39; 12-й пр-зд, 9-19 (нечётн.), 2-22 (чётн.)
с 9:00 до 17:00 - п. Михалково: ул. Карбышева, 29-39 (нечётн.); ул. Белоусова, 34-64 (чётн.); пр-зд Школьный, 1-43 (нечётн.); ул. Яснополянская, 4-50 (чётн.), 13-57 (нечётн.); ул. Белобородова, 1-17
с 9:00 до 17:00 - ул. 2-я Волоховская, 24-42 (чётн.), 31-39 (нечётн.); ул. Овражная, 36-44 (чётн.)
с 9:00 до 16:00 - п. Победы: ул. Октябрьская, 1, 3, 4, 5, 9
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