2019-04-05T09:38:52+03:00
Общество

Заработную плату водителям муниципального транспорта подняли до 41 тысячи рублей

Юлия КУДЫМОВА
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Ежедневно на маршруты В Туле выходят более 100 автобусов. Перед поездкой водители проходят обязательное медицинское освидетельствование. Им измеряют давление, пульс, температуру, проверяют отсутствие алкогольного опьянения. Тщательную проверку перед рейсом проходят и все машины автопарка. На его территории работает ремонтный цех. В исправном состоянии автобусы поддерживают 65 специалистов – это слесари, механики, токари. Ремонтируют машины в круглосуточном режиме.

Срок службы автобусов составляет около 7 лет. Работа диспетчерской устроена так, чтобы транспорт вовремя выходил на маршрут и следовал по расписанию. Средний интервал движения автобуса составляет 20-25 минут. Для удобства пассажиров внедрена безналичную систему оплаты проезда. Теперь оплатить поездку можно бесконтактным способом, в том числе банковской картой и цена такой поездки дешевле – 15 рублей.

Основная проблема - это острая нехватка водителей. С 1 апреля зарплата водителей увеличена. Люди будут работать по новым тарифным ставкам. Средний уровень заработной платы будет составлять 41 тысячу рублей, что должно способствовать увеличению числа водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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