Летом в общественном транспорте Тулы появится бесплатный Wi-Fi

СЕГОДНЯ 09:30 2019-04-05T11:04:55+03:00

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В Туле расширяется парк муниципального транспорта. В прошлом году было увеличено число автобусов, выходящих на маршруты, на 20 единиц.

Жалобы жителей поступают на нехватку машин в вечерние часы. Сейчас в вечернее время на линии выходят порядка 35 автобусов, этот показатель будет доведен до 85 единиц.

Также в "Тулгорэлектротранс" заключены договора на ремонт значимых узлов агрегатов. Это поможет выпускать на линии большее число машин.

В планах по развитию муниципального городского транспорта – оборудование автобусов, троллейбусов и трамваев бесплатным Wi-Fi. Сейчас проводятся конкурсные процедуры. К лету более 200 единиц транспорта будут оборудованы точками доступа бесплатного интернета.

ИСТОЧНИК KP.RU