2019-04-05T11:04:55+03:00
Общество

Летом в общественном транспорте Тулы появится бесплатный Wi-Fi

Точками доступа будут оборудованы 200 единиц транспорта
Юлия КУДЫМОВА
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В Туле расширяется парк муниципального транспорта. В прошлом году было увеличено число автобусов, выходящих на маршруты, на 20 единиц.

Жалобы жителей поступают на нехватку машин в вечерние часы. Сейчас в вечернее время на линии выходят порядка 35 автобусов, этот показатель будет доведен до 85 единиц.

Также в "Тулгорэлектротранс" заключены договора на ремонт значимых узлов агрегатов. Это поможет выпускать на линии большее число машин.

В планах по развитию муниципального городского транспорта – оборудование автобусов, троллейбусов и трамваев бесплатным Wi-Fi. Сейчас проводятся конкурсные процедуры. К лету более 200 единиц транспорта будут оборудованы точками доступа бесплатного интернета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На переустройство системы очистки воды в Плеханово потратят 255 тысяч рублей
В Тульской области два парня попались на краже автомобильных аккумуляторов
В Тульской области водитель «ВАЗа» на скорости въехал в отбойник: есть пострадавшие
В Тульской области в ДТП пострадали водитель и пассажир мотоцикла
В тульском Заречье бетономешалка перекрыла три полосы в час пик
В Тульской области для пожарных частей введен режим повышенной готовности
Банк УРАЛСИБ предлагает предпринимателям онлайн-кассу, эквайринг и бесплатное открытие счета по одной заявке на сайте
В Туле создадут единый региональный образовательный портал
Где в Туле 5 апреля не будет света
Погода в Туле: плюсовая температура и снег
Заработную плату водителям муниципального транспорта подняли до 41 тысячи рублей
В Туле в детском саду на улице Демонстрации откроют дополнительные группы
В Тульской области мужчина ударил ножом в грудь знакомого за оскорбление подруги
7 апреля в Туле на ул. Руднева временно закроют движение для транспорта
В Белевском районе обезвредили боеприпас, лежавший еще с войны
Тульский застройщик ответит за вынос грязи со стройплощадки
В Туле на улице Вильямса ремонтируют лестницу
В Кимовском районе нашли тело мужчины
Туляк, решивший покататься без спроса на чужой машине, проведет 2 года в колонии
В Туле столкнулись "Фольксваген" и микроавтобус
В Веневе мужчина ограбил сотрудников развлекательного заведения
Туляки нарушают правила пользования бытовым газом
Розничные клиенты Банка УРАЛСИБ теперь могут оформить пакеты услуг дистанционно через Интернет-банк, без визита в отделение Банка
Банк УРАЛСИБ предлагает оформление пакетов услуг для физлиц через Интернет-банк
Тульская гимназия №1 принимает гостей из Китая