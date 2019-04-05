2019-04-05T09:20:48+03:00
Общество

В Туле в детском саду на улице Демонстрации откроют дополнительные группы

Юлия КУДЫМОВА
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Детский сад на улице Демонстрации в Туле посещают 125 детей. Всего же детский сад способен разместить 300 малышей. Для этого необходимо выполнить косметический ремонт групп.

В начале текущего года детский сад был передан в муниципальную собственность от ОАО «РЖД». В настоящее время он входит в состав центра образования №8.

Глава администрации города Тулы Евгений Авилов поручил определить внебюджетные источники финансирования для проведения ремонтных работ. Также поручено выделить средства для оборудования помещений необходимой мебелью.

Планируется, что в третьем квартале этого года в садике заработают дополнительные группы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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