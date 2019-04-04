В Тульской области мужчина ударил ножом в грудь знакомого за оскорбление подруги
В Донском возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
По версии следствия, вечером 24 марта 58-летний пьяный мужчина выпивал со знакомыми в своей квартире в мкр. Центральный.
Вскоре между ними произошел конфликт по причине нецензурных высказываний мужчины в адрес женщины. После этого он несколько раз ударил по голове обвиняемому. В свою очередь тот вооружился ножом и дважды ранил его в грудную клетку. Смерть потерпевшего наступила в больнице от полученных травм 31 марта.
Мужчина заключен под стражу, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.
ИСТОЧНИК KP.RU