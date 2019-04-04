2019-04-04T15:53:20+03:00
Общество

В Туле на улице Вильямса ремонтируют лестницу

Ремонтные работы планируется завершить до 15 апреля
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В Туле ремонтируют лестницу, расположенную возле дома №2 по улице Вильямса. Жители ближайших домов часто пользуются ею по пути на остановку общественного транспорта или с остановки.

Работы по ремонту уже ведутся. Проведена подготовка под устройство лестницы, с завтрашнего дня, 5 апреля, планируется начать установку бортового камня. Ступеньки лестницы будут заасфальтированы. Спланирован откос, который будет впоследствии выровнен.

Планируется сделать освещение объекта и обустроить отвод сточных вод. Завершить работы по ремонту специалисты планируют до 15 апреля.

Напомним, ранее жители Пролетарского округа обращались к губернатору Тульской области с просьбой отремонтировать лестницу на улице Вильямса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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