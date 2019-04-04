В Туле на улице Вильямса ремонтируют лестницу
В Туле ремонтируют лестницу, расположенную возле дома №2 по улице Вильямса. Жители ближайших домов часто пользуются ею по пути на остановку общественного транспорта или с остановки.
Работы по ремонту уже ведутся. Проведена подготовка под устройство лестницы, с завтрашнего дня, 5 апреля, планируется начать установку бортового камня. Ступеньки лестницы будут заасфальтированы. Спланирован откос, который будет впоследствии выровнен.
Планируется сделать освещение объекта и обустроить отвод сточных вод. Завершить работы по ремонту специалисты планируют до 15 апреля.
Напомним, ранее жители Пролетарского округа обращались к губернатору Тульской области с просьбой отремонтировать лестницу на улице Вильямса.
ИСТОЧНИК KP.RU